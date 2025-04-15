Російські окупанти просунулися в Донецькій і Курській областях – DeepState

У ніч на 15 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Донеччині та в Курській області РФ.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту.

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За останніми даними, противник досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєве Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога.

Також зафіксовано просування російських військ поблизу Роздольного на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Передісторія:

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