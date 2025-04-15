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Російські окупанти просунулися в Донецькій і Курській областях – DeepState

Іван Д'яконовВівторок, 15 квітня 2025, 00:34
Російські окупанти просунулися в Донецькій і Курській областях – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 15 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Донеччині та в Курській області РФ.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту. 

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За останніми даними, противник досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєве Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога. 

Також зафіксовано просування російських військ поблизу Роздольного на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Передісторія:

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  • У ніч на 12 квітня в DeepState повідомив про просування російських військ біля Котлярівки, де до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю залишилося лише близько 5 кілометрів.
  • 11 квітня моніторинговий ресурс DeepState повідомив, що окупанти просунулися вглиб українських позицій в селі Успенівка, що розташоване за 6 кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

окупаціяДонецька областьКурська область російсько-українська війна
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