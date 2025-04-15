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Российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Курской областях – DeepState

Иван ДьяконовВторник, 15 апреля 2025, 00:34
Российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Курской областях – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 15 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой области и в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта. 

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По последним данным, противник достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага. 

Также зафиксировано продвижение российских войск вблизи Раздольного на Новопавловском направлении Донецкой области.

Предыстория:

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  • В ночь на 12 апреля в DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Котляровки, где до административной границы с Днепропетровской областью осталось лишь около 5 километров.
  • 11 апреля мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в 6 километрах от административной границы с Днепропетровской областью.

оккупацияДонецкая областьКурская область российско-украинская война
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