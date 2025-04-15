Российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Курской областях – DeepState

В ночь на 15 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой области и в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта.

Реклама:

По последним данным, противник достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага.

Также зафиксировано продвижение российских войск вблизи Раздольного на Новопавловском направлении Донецкой области.

Предыстория:

РЕКЛАМА: