Российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Курской областях – DeepState
Вторник, 15 апреля 2025, 00:34
В ночь на 15 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой области и в Курской области РФ.
Источник: DeepState
Детали: По данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта.
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По последним данным, противник достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага.
Также зафиксировано продвижение российских войск вблизи Раздольного на Новопавловском направлении Донецкой области.
Предыстория:
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- В ночь на 12 апреля в DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Котляровки, где до административной границы с Днепропетровской областью осталось лишь около 5 километров.
- 11 апреля мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в 6 километрах от административной границы с Днепропетровской областью.