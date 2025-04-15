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Міноборони удвічі збільшило кількість посад у програмі "Контракт 18–24"

Анастасія ПроцВівторок, 15 квітня 2025, 12:32
Міноборони удвічі збільшило кількість посад у програмі Контракт 18–24
фото: Міноборони

Міністерство оборони України збільшило з 9 до 18 кількість посад, за якими добровольці віком від 18 до 24 років можуть укладати контракт на службу в ЗСУ в межах проєкту "Контракт 18–24".

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Наказом  начальника Генерального штабу Збройних сил України від 14 квітня 2025 року № 60 відповідний перелік посад було розширено з 9 до 18 позицій. Зокрема, додані наступні посади:

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  • по ВОС 100 – старший стрілець-номер обслуги;
  • по ВОС 101 – кулеметник, кулеметник-розвідник;
  • по ВОС 103 – старший навідник;
  • по ВОС 106 – розвідник-навідник, розвідник-номер обслуги, розвідник-радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець-снайпер".

Деталі: Зазначається, що раніше контракт можна було підписати лише на базові посади стрільців, гранатометників та розвідників.

Також у Міноборони нагадали, що в експериментальному проєкті беруть участь 16 бригад Збройних сил України. 

Що передувало:

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  • Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.
  • У Міноборони заявили, що добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.
  • 24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили зокрема результати програми з контрактом для військовослужбовців 18-24 років та її розширення.
  • 9 квітня Кабінет міністрів розширив можливості в рамках експериментального проєкту "Контракт 18-24" на Держприкордонслужбу та Національну гвардію.
  • 12 квітня  заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю "BIHUS.Info" повідомив, що на даний час кількість людей, які підписали контракти на вступ до Сил оборони за програмою "18-24" становить менше 500 осіб.

Знати більше: "Контракт 18-24": ЗСУ розповіли про найпопулярніші спеціальності та мотивацію кандидатів

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Міноборони
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