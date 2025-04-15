Міноборони удвічі збільшило кількість посад у програмі "Контракт 18–24"

Міністерство оборони України збільшило з 9 до 18 кількість посад, за якими добровольці віком від 18 до 24 років можуть укладати контракт на службу в ЗСУ в межах проєкту "Контракт 18–24".

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України від 14 квітня 2025 року № 60 відповідний перелік посад було розширено з 9 до 18 позицій. Зокрема, додані наступні посади:

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по ВОС 100 – старший стрілець-номер обслуги;

по ВОС 101 – кулеметник, кулеметник-розвідник;

по ВОС 103 – старший навідник;

по ВОС 106 – розвідник-навідник, розвідник-номер обслуги, розвідник-радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець-снайпер".

Деталі: Зазначається, що раніше контракт можна було підписати лише на базові посади стрільців, гранатометників та розвідників.

Також у Міноборони нагадали, що в експериментальному проєкті беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

Що передувало:

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Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

У Міноборони заявили, що добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.

24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили зокрема результати програми з контрактом для військовослужбовців 18-24 років та її розширення.

9 квітня Кабінет міністрів розширив можливості в рамках експериментального проєкту "Контракт 18-24" на Держприкордонслужбу та Національну гвардію.

12 квітня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю "BIHUS.Info" повідомив, що на даний час кількість людей, які підписали контракти на вступ до Сил оборони за програмою "18-24" становить менше 500 осіб.

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