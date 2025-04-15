Минобороны вдвое увеличило количество должностей в программе "Контракт 18-24"

Министерство обороны Украины увеличило с 9 до 18 количество должностей, по которым добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключать контракт на службу в ВСУ в рамках проекта "Контракт 18-24".

Источник: Минобороны

Дословно: "Приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 14 апреля 2025 года № 60 соответствующий перечень должностей был расширен с 9 до 18 позиций. В частности, добавлены следующие должности:

Реклама:

по ВОС 100 - старший стрелок-номер обслуги;

по ВОС 101 - пулеметчик, пулеметчик-разведчик;

по ВОС 103 - старший наводчик;

по ВОС 106 - разведчик-наводчик, разведчик-номер обслуги, разведчик-радиотелефонист, разведчик-оператор, старший разведчик-стрелок-снайпер".

Детали: Отмечается, что ранее контракт можно было подписать только на базовые должности стрелков, гранатометчиков и разведчиков.

Также в Минобороны напомнили, что в экспериментальном проекте участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.

В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.

24 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.

9 апреля Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

12 апреля заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "BIHUS.Info" сообщил, что в настоящее время количество людей, которые подписали контракты на вступление в Силы обороны по программе "18-24" составляет менее 500 человек.

Знать больше: "Контракт 18-24": ВСУ рассказали о самых популярных специальностях и мотивации кандидатов

Контракт на миллион. Помогут ли деньги усилить армию и что не так с мотивационным проектом для молодежи

Контракты в Силах обороны для молодежи: как добровольцам в возрасте до 25 лет пройти ВЛК