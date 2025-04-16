Сили Оборони України відновили позиції під Покровськом на Донеччині – DeepState

Українські військові відновили контроль над позиціями поблизу населеного пункту Відродження поблизу Покровська, а також у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська здійснили просування біля Надіївки та Сухої Балки.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, Сили Оборони України відновили втрачені раніше позиції в районі населеного пункту Відродження, що розташований за три кілометри на південь від Покровська Донецької області. Також українські підрозділи відтіснили російських окупантів у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.

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Водночас на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська здійснили певне тактичне просування у районах Надіївки та Сухої Балки.

Передісторія: