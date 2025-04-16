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Сили Оборони України відновили позиції під Покровськом на Донеччині – DeepState

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 00:42
Сили Оборони України відновили позиції під Покровськом на Донеччині – DeepState
Мапа: DeepState

Українські військові відновили контроль над позиціями поблизу населеного пункту Відродження поблизу Покровська, а також у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська здійснили просування біля Надіївки та Сухої Балки.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, Сили Оборони України відновили втрачені раніше позиції в районі населеного пункту Відродження, що розташований за три кілометри на південь від Покровська Донецької області. Також українські підрозділи відтіснили російських окупантів у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.

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Водночас на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська здійснили певне тактичне просування у районах Надіївки та Сухої Балки.

Передісторія:

  • 15 квітня командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі.
  • 14 квітня аналітики проєкту DeepState повідомляють, що в останні дні російські війська активні на ділянці поблизу Великої Новосілки на Донеччині.
  • У ніч на 12 квітня в DeepState повідомив про просування російських військ біля Котлярівки, де до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю залишилося лише близько пʼять кілометрів.
  • 11 квітня моніторинговий ресурс DeepState повідомив, що окупанти просунулися вглиб українських позицій в селі Успенівка, що розташоване за шість кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

окупаціяДонецька областьросійсько-українська війнавійна
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