Силы Обороны Украины восстановили позиции под Покровском в Донецкой области – DeepState

Украинские военные восстановили контроль над позициями вблизи населенного пункта Новый Труд вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении. В то же время российские войска осуществили продвижение возле Надиевки и Сухой Балки.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, Силы Обороны Украины восстановили утраченные ранее позиции в районе населенного пункта Новый Труд, который расположен в трех километрах к югу от Покровска Донецкой области. Также украинские подразделения оттеснили российских оккупантов в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

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В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска осуществили определенное тактическое продвижение в районах Надиевки и Сухой Балки.

Предыстория: