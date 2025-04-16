Силы Обороны Украины восстановили позиции под Покровском в Донецкой области – DeepState
Украинские военные восстановили контроль над позициями вблизи населенного пункта Новый Труд вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении. В то же время российские войска осуществили продвижение возле Надиевки и Сухой Балки.
Источник: DeepState
Детали: По данным DeepState, Силы Обороны Украины восстановили утраченные ранее позиции в районе населенного пункта Новый Труд, который расположен в трех километрах к югу от Покровска Донецкой области. Также украинские подразделения оттеснили российских оккупантов в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении.
В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска осуществили определенное тактическое продвижение в районах Надиевки и Сухой Балки.
Предыстория:
- 15 апреля командир тактической группы на одном из направлений в Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия, что в Волновахском районе.
- 14 апреля аналитики проекта DeepState сообщают, что в последние дни российские войска активны на участке вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.
- В ночь на 12 апреля в DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Котляровки, где до административной границы с Днепропетровской областью осталось всего около пяти километров.
- 11 апреля мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в шести километрах от административной границы с Днепропетровской областью.