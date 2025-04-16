Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня

Верховна Рада продовжила на три місяці, до 6 серпня, воєнний стан в Україні, а також мобілізацію.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Парламент 15-ий раз за це скликання схвалив №13172 продовження до 06 серпня (на 90-то днів) воєнного стану".

Реклама:

Деталі: За відповідне рішення проголосували 357 народних обранців, проти -1.

Також парламентарі підтримали законопроєкт №13173 про продовження мобілізації до 6 серпня. За це рішення проголосували 346 нардепів, 1 – проти і 1 утримався.

Що передувало:

РЕКЛАМА: