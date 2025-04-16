Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня
Середа, 16 квітня 2025, 11:16
Верховна Рада продовжила на три місяці, до 6 серпня, воєнний стан в Україні, а також мобілізацію.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Дослівно: "Парламент 15-ий раз за це скликання схвалив №13172 продовження до 06 серпня (на 90-то днів) воєнного стану".
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Деталі: За відповідне рішення проголосували 357 народних обранців, проти -1.
Також парламентарі підтримали законопроєкт №13173 про продовження мобілізації до 6 серпня. За це рішення проголосували 346 нардепів, 1 – проти і 1 утримався.
Що передувало:
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- Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
- Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів.
- Це буде вже 15-те голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Напередодні голосування народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у соцмережах заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук на це різко відреагував.