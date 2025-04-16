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Рада продлила военное положение и мобилизацию до 6 августа

Станислав ПогориловСреда, 16 апреля 2025, 11:16
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 6 августа
Фото: Getty Images

Верховная Рада продлила на три месяца, до 6 августа, военное положение в Украине, а также мобилизацию.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Парламент 15-й раз за этот созыв одобрил №13172 продление до 06 августа (на 90-то дней) военного положения".

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Детали: За соответствующее решение проголосовали 357 народных избранников, против - 1.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.
  • Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
  • Это будет уже 15-е голосование ВР за продление военного положения и мобилизации с начала начала полномасштабного вторжения России.
  • Накануне голосования народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в соцсетях заявил, что в среду будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на это резко отреагировал.

Верховная РадаВоенное положениемобилизацияроссийско-украинская война
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