Рада продлила военное положение и мобилизацию до 6 августа

Верховная Рада продлила на три месяца, до 6 августа, военное положение в Украине, а также мобилизацию.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Парламент 15-й раз за этот созыв одобрил №13172 продление до 06 августа (на 90-то дней) военного положения".

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Детали: За соответствующее решение проголосовали 357 народных избранников, против - 1.

Что предшествовало: