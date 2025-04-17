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На Донеччині залишаються понад 280 тисяч цивільних – ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 17 квітня 2025, 03:48
На Донеччині залишаються понад 280 тисяч цивільних – ОВА
евакуація, фото: Донецька ОВА

Наразі в Донецькій області залишаються 282 490 цивільних, обов’язкова евакуація у регіоні триває.

Джерело: начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Сергій Гончаров, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Гончарова: "Загалом населення в області у нас наразі, станом на 15 квітня, складає 282 490 осіб".

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Деталі: Зокрема, за даними обладміністрації, на підконтрольній Україні території Донецької області досі залишаються 21 492 дитини.

В області тривають евакуаційні заходи, наразі евакуйовано понад 1 млн 217 тис. цивільних, з них 190 тис. дітей та близько 46,5 тис. людей з інвалідністю.

Нагадаємо: У населених пунктах Донецької області, де запроваджена примусова евакуація дітей, ще залишаються 185 родин з 254 дітьми.

Донецька областьевакуаціяросійсько-українська війна
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