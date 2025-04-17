В Донецкой области остаются более 280 тысяч гражданских – ОВА

Сейчас в Донецкой области остаются 282 490 гражданских, обязательная эвакуация в регионе продолжается.

Источник: начальник отдела Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Сергей Гончаров, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Гончарова: "В целом население в области у нас сейчас, по состоянию на 15 апреля, составляет 282 490 человек".

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Детали: В частности, по данным обладминистрации, на подконтрольной Украине территории Донецкой области до сих пор остаются 21 492 ребенка.

В области продолжаются эвакуационные мероприятия, сейчас эвакуированы более 1 млн 217 тыс. гражданских, из них 190 тыс. детей и около 46,5 тыс. людей с инвалидностью.

Напомним: В населенных пунктах Донецкой области, где введена принудительная эвакуация детей, еще остаются 185 семей с 254 детьми.