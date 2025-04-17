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Масована атака росіян на Дніпро: загинули 2 дорослих і 17-річна дівчина, 30 людей дістали поранення

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 17 квітня 2025, 08:10
Масована атака росіян на Дніпро: загинули 2 дорослих і 17-річна дівчина, 30 людей дістали поранення
фото: ДСНС

Вранці 17 квітня рятувальники повідомили, що кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Дніпро зросла до трьох, серед загиблих – 17-річна дівчина.

Джерело: ДСНС, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та президент Володимир Зеленський в Telegram 

Дослівно: "Пізно ввечері (16 квітня – ред.) ворог атакував місто Дніпро безпілотниками. Росіяни забрали життя 3 людей, серед них 1 дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них 4 дитини".

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Деталі: Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

 
фото: ДСНС

Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані.

 
фото: ДСНС

Оновлено: Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали 30 людей, зокрема, 5 дітей. 16 поранених у медзакладах, один з них у важкому стані.

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фото: ДСНС

"У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто", – повідомив Лисак.

 
фото: ДСНС

Він додав, що над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 10 безпілотників. 

Президент Володимир Зеленський пізніше уточнив, що серед жертв російської атаки у Дніпрі 17-річна Вероніка.  

Дніпробезпілотникиросійсько-українська війнаДСНС
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