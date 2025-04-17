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Массированная атака россиян на Днепр: погибли 2 взрослых и 17-летняя девушка, 30 человек получили ранения

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 08:10
Массированная атака россиян на Днепр: погибли 2 взрослых и 17-летняя девушка, 30 человек получили ранения
фото: ГСЧС

Утром 17 апреля спасатели сообщили, что количество погибших в результате атаки российских БпЛА на Днепр возросло до трех, среди погибших – 17-летняя девушка.

Источник: ГСЧС, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и президент Владимир Зеленский в Telegram 

Дословно: "Поздно вечером (16 апреля – ред.) враг атаковал город Днепр беспилотниками. Россияне унесли жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка".

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Детали: Повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

 
фото: ГСЧС

Из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.

 
фото: ГСЧС

Обновлено: Позже глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки пострадали 30 человек, в том числе 5 детей. 16 раненых в медучреждениях, один из них в тяжелом состоянии.

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фото: ГСЧС

"В городе повреждены с десяток многоквартирных домов и столько же – частных. Повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто", – сообщил Лысак.

 
фото: ГСЧС

Он добавил, что над Днепропетровской областью защитники неба уничтожили 10 беспилотников.

Президент Владимир Зеленский позже уточнил, что среди жертв российской атаки в Днепре 17-летняя Вероника.

Днепрбеспилотникироссийско-украинская войнаГСЧС
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