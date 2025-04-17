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У Херсоні російський БПЛА атакував "швидку": поранені медик і водій

Степан ГафткоЧетвер, 17 квітня 2025, 09:08
У Херсоні російський БПЛА атакував швидку: поранені медик і водій
Фото: Херсонська ОВА

Вранці 17 квітня російський дрон атакував карету "швидкої" у Дніпровському районі Херсона, поранивши 65-річного фельдшера та 61-річного водія, чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram, Херсонська облпрокуратура

Дослівно: "Орієнтовно о 07:40 російські війська атакували з дрона "швидку" у Дніпровському районі Херсона".

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Деталі: За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки дрона у Херсоні 65-річний фельдшер отримав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок, а 61-річний водій зазнав поранень голови і тазу. 

Обох постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу. Автомобіль зазнав значних пошкоджень. На фото можна помітити, що передня частина "швидкої" практично знищена.

Нагадаємо

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  • Вранці 16 квітня російські війська з авіації та артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще 9 людей постраждали, серед них – 15-річний підліток. Також ворог пошкодив 20 багатоповерхівок, два приватні будинки, житлових будинків, спортивний заклад та два супермаркети.
  • Коли згодом начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко та рятувальники прибули на місце удару, вони потрапили під артилерійський обстріл.

Херсонросійсько-українська війнаобстріл
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