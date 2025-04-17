У Херсоні російський БПЛА атакував "швидку": поранені медик і водій

Вранці 17 квітня російський дрон атакував карету "швидкої" у Дніпровському районі Херсона, поранивши 65-річного фельдшера та 61-річного водія, чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram, Херсонська облпрокуратура

Дослівно: "Орієнтовно о 07:40 російські війська атакували з дрона "швидку" у Дніпровському районі Херсона".

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Деталі: За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки дрона у Херсоні 65-річний фельдшер отримав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок, а 61-річний водій зазнав поранень голови і тазу.

Обох постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу. Автомобіль зазнав значних пошкоджень. На фото можна помітити, що передня частина "швидкої" практично знищена.

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