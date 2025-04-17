В Херсоне российский БПЛА атаковал "скорую": ранены медик и водитель
Утром 17 апреля российский дрон атаковал карету "скорой" в Днепровском районе Херсона, ранив 65-летнего фельдшера и 61-летнего водителя, мужчины получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram, Херсонская облпрокуратура
Дословно: "Ориентировочно в 07:40 российские войска атаковали с дрона "скорую" в Днепровском районе Херсона".
Детали: По данным областной военной администрации, в результате атаки дрона в Херсоне 65-летний фельдшер получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей, а 61-летний водитель получил ранения головы и таза.
Обоих пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь. Автомобиль получил значительные повреждения. На фото видно, что передняя часть "скорой" практически уничтожена.
Напомним:
- Утром 16 апреля российские войска из авиации и артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек, еще 9 человек пострадали, среди них – 15-летний подросток. Также враг повредил 20 многоэтажек, два частных дома, жилых домов, спортивное заведение и два супермаркета.
- Когда впоследствии начальник городской военной администрации Роман Мрочко и спасатели прибыли на место удара, они попали под артиллерийский обстрел.