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В Херсоне российский БПЛА атаковал "скорую": ранены медик и водитель

Степан ГафткоЧетверг, 17 апреля 2025, 09:08
В Херсоне российский БПЛА атаковал скорую: ранены медик и водитель
Фото: Херсонская ОВА

Утром 17 апреля российский дрон атаковал карету "скорой" в Днепровском районе Херсона, ранив 65-летнего фельдшера и 61-летнего водителя, мужчины получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, Херсонская облпрокуратура

Дословно: "Ориентировочно в 07:40 российские войска атаковали с дрона "скорую" в Днепровском районе Херсона".

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Детали: По данным областной военной администрации, в результате атаки дрона в Херсоне 65-летний фельдшер получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей, а 61-летний водитель получил ранения головы и таза.

Обоих пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь. Автомобиль получил значительные повреждения. На фото видно, что передняя часть "скорой" практически уничтожена.

Напомним:

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  • Утром 16 апреля российские войска из авиации и артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек, еще 9 человек пострадали, среди них – 15-летний подросток. Также враг повредил 20 многоэтажек, два частных дома, жилых домов, спортивное заведение и два супермаркета.
  • Когда впоследствии начальник городской военной администрации Роман Мрочко и спасатели прибыли на место удара, они попали под артиллерийский обстрел.

Херсонроссийско-украинская войнаобстрел
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