В Херсоне российский БПЛА атаковал "скорую": ранены медик и водитель

Утром 17 апреля российский дрон атаковал карету "скорой" в Днепровском районе Херсона, ранив 65-летнего фельдшера и 61-летнего водителя, мужчины получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, Херсонская облпрокуратура

Дословно: "Ориентировочно в 07:40 российские войска атаковали с дрона "скорую" в Днепровском районе Херсона".

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Детали: По данным областной военной администрации, в результате атаки дрона в Херсоне 65-летний фельдшер получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей, а 61-летний водитель получил ранения головы и таза.

Обоих пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь. Автомобиль получил значительные повреждения. На фото видно, что передняя часть "скорой" практически уничтожена.

Напомним:

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