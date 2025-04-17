Cприяння виїзду за кордон 31 чоловіка: Прокопів поскаржився, що справа проти нього політична

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів після вручення йому підозри в організації у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів, заявив, що звинувачення проти нього є "абсурдними", а справа проти нього "політична".

Джерело: Прокопів у Facebook

Пряма мова Прокопіва: "Сьогодні мені вручили підозру за абсурдним звинуваченням, що я незаконно переправляв військовозобовʼязаних за кордон. Не майте жодного сумніву, що справа суто політична, в рамках переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування в столиці".

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Деталі: Як каже Прокопів, з квітня 2022 року він відповідав за продовольчу безпеку товарами першої необхідності і мав право вносити дані в електронну базу "Шлях".

Прокопів зізнався, що не завжди діяв "по процедурі" і вказав на 2 водіїв вантажівок, які в якийсь час не повернулися. "Я взяв на себе відповідальність, бо треба було це зробити. І так, я був єдиним в КМВА, хто взяв на себе таку відповідальність, а тепер мене хочуть судити, бо ця діяльність здійснювалась не по процедурі", - написав він.

Також він поскаржився, що це начебто відбувається через переслідування "Європейської солідарності" і намаганням взяти під контроль Київраду "шляхом обрання секретаря, орієнтованого на Офіс президента, який має протидіяти обраному міському голові Кличку".

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Що передувало:

17 квітня джерела УП повідомили, що СБУ і Національна поліція вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву.

Пізнаше стало відомо, що правоохоронці повідомили заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів.

Довідково: У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.