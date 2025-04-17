Содействие выезду за границу 31 человека: Прокопив пожаловался, что дело против него политическое

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив после вручения ему подозрения в организации в содействии выезда за границу 31 человека под видом перевозки гуманитарных грузов, заявил, что обвинения против него являются "абсурдными", а дело против него "политическое".

Источник: Прокопив в Facebook

Прямая речь Прокопива: "Сегодня мне вручили подозрение по абсурдному обвинению, что я незаконно переправлял военнообязанных за границу. Не сомневайтесь, что дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице".

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Детали: Как говорит Прокопив, с апреля 2022 года он отвечал за продовольственную безопасность товарами первой необходимости и имел право вносить данные в электронную базу "Шлях".

Прокопив признался, что не всегда действовал "по процедуре" и указал на 2 водителей грузовиков, которые в какое-то время не вернулись. "Я взял на себя ответственность, потому что надо было это сделать. И да, я был единственным в КГВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре", - написал он.

Также он пожаловался, что это якобы происходит из-за преследования "Европейской солидарности" и попытки взять под контроль Киевсовет "путем избрания секретаря, ориентированного на Офис президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко".

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Что предшествовало:

17 апреля источники УП сообщили, что СБУ и Национальная полиция вручили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. По данным собеседников УП в правоохранительных органах, вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.

Позже стало известно, что правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов.

Справка: В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.