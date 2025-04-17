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Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 18:51
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Майбоженко з новою підозрою. фото, надане УП джерелом

Правоохоронці повідомили про підозру в сприянні незаконному виїзду за кордон чоловіків під виглядом волонтерів ексголові Броварської військової районної адміністрації Володимиру Майбоженку та директору благодійної організації.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказані імена фігурантів, але за даними УП, один із них – ексголова РДА Майбоженко, який у квітні 2024 року нетверезим за кермом авто скоїв наїзд на чотирьох пішоходів.

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За версією слідства, підозрювані, попередньо змовившись з метою отримання прибутку, під час воєнного стану розробили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Вони забезпечували внесення до системи "Шлях" відомостей про чоловіків під виглядом волонтерів, які у подальшому мали можливість безперешкодно покидати територію України.

Як зазначають у прокуратурі, директор благодійної організації за таку послугу від чоловіків отримував грошові кошти, частина з яких витрачалась на придбання заздалегідь обумовлених матеріальних цінностей для експосадовця, за сприяння якого здійснювалось внесення їх даних  до системи "Шлях" під виглядом волонтерів, що доставляють гуманітарну допомогу в Україну.

За даними СБУ, вартість незаконної "послуги" становила до 2 тисяч американських доларів з одного клієнта. В спецслужбі стверджують, що канал діяв протягом року, а його "послугами" встигло скористатися понад 100 осіб.

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Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі.

Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів та офісному приміщенні благодійного фонду правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами оборудки.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Передісторія: 

  • У квітні 2024 році голова районної державної адміністрації міста Бровари Володимир Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей, серед них дитину. Серед постраждалих у ДТП були 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки – 29 та 26 років.
  • Того ж дня в Київській ОВА повідомили про звільнення Майбоженка.
  • У січні 2025 року Броварський районний суд оштрафував на 34 тисячі гривень колишнього голову Броварської РДА. Суд затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілими, однак прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення.
  • 16 квітня стало відомо, що прокурори домоглися в суді скасування вироку у вигляді штрафу Майбоженку. Київський апеляційний суд призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

Київська областьСБУухилянти
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