Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Правоохоронці повідомили про підозру в сприянні незаконному виїзду за кордон чоловіків під виглядом волонтерів ексголові Броварської військової районної адміністрації Володимиру Майбоженку та директору благодійної організації.
Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказані імена фігурантів, але за даними УП, один із них – ексголова РДА Майбоженко, який у квітні 2024 року нетверезим за кермом авто скоїв наїзд на чотирьох пішоходів.
За версією слідства, підозрювані, попередньо змовившись з метою отримання прибутку, під час воєнного стану розробили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Вони забезпечували внесення до системи "Шлях" відомостей про чоловіків під виглядом волонтерів, які у подальшому мали можливість безперешкодно покидати територію України.
Як зазначають у прокуратурі, директор благодійної організації за таку послугу від чоловіків отримував грошові кошти, частина з яких витрачалась на придбання заздалегідь обумовлених матеріальних цінностей для експосадовця, за сприяння якого здійснювалось внесення їх даних до системи "Шлях" під виглядом волонтерів, що доставляють гуманітарну допомогу в Україну.
За даними СБУ, вартість незаконної "послуги" становила до 2 тисяч американських доларів з одного клієнта. В спецслужбі стверджують, що канал діяв протягом року, а його "послугами" встигло скористатися понад 100 осіб.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі.
Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів та офісному приміщенні благодійного фонду правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами оборудки.
Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Передісторія:
- У квітні 2024 році голова районної державної адміністрації міста Бровари Володимир Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей, серед них дитину. Серед постраждалих у ДТП були 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки – 29 та 26 років.
- Того ж дня в Київській ОВА повідомили про звільнення Майбоженка.
- У січні 2025 року Броварський районний суд оштрафував на 34 тисячі гривень колишнього голову Броварської РДА. Суд затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілими, однак прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення.
- 16 квітня стало відомо, що прокурори домоглися в суді скасування вироку у вигляді штрафу Майбоженку. Київський апеляційний суд призначив новий розгляд у суді першої інстанції.