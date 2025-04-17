Экс-глава Броварской РГА, которого судили за пьяное ДТП, снова арестован – по другому подозрению
Правоохранители сообщили о подозрении в содействии незаконному выезду за границу мужчин под видом волонтеров экс-главе Броварской военной районной администрации Владимиру Майбоженко и директору благотворительной организации.
Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: В сообщении правоохранителей не указаны имена фигурантов, но по данным УП, один из них - экс-глава РГА Майбоженко, который в апреле 2024 года в нетрезвом состоянии за рулем авто совершил наезд на четырех пешеходов.
По версии следствия, подозреваемые, предварительно сговорившись с целью получения прибыли, во время военного положения разработали схему по переправке военнообязанных мужчин за границу. Они обеспечивали внесение в систему "Шлях" сведений о мужчинах под видом волонтеров, которые в дальнейшем имели возможность беспрепятственно покидать территорию Украины.
Как отмечают в прокуратуре, директор благотворительной организации за такую услугу от мужчин получал денежные средства, часть из которых тратилась на приобретение заранее оговоренных материальных ценностей для экс-чиновника, при содействии которого осуществлялось внесение их данных в систему "Шлях" под видом волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь в Украину.
По данным СБУ, стоимость незаконной "услуги" составляла до 2 тысяч американских долларов с одного клиента. В спецслужбе утверждают, что канал действовал в течение года, а его "услугами" успело воспользоваться более 100 человек.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства в Киеве и Бучанском районе.
Во время обысков в домовладениях фигурантов и офисном помещении благотворительного фонда правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительного фонда и черновые записи с доказательствами сделки.
Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- В апреле 2024 года глава районной государственной администрации города Бровары Владимир Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек, среди них ребенок. Среди пострадавших в ДТП были 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два человека – 29 и 26 лет.
- В тот же день в Киевской ОВА сообщили об увольнении Майбоженко.
- В январе 2025 года Броварской районный суд оштрафовал на 34 тысячи гривен бывшего председателя Броварской РГА. Суд утвердил соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, однако прокуратура заявила о намерении оспорить это решение.
- 16 апреля стало известно, что прокуроры добились в суде отмены приговора в виде штрафа Майбоженко. Киевский апелляционный суд назначил новое разбирательство в суде первой инстанции.