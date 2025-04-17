Экс-глава Броварской РГА, которого судили за пьяное ДТП, снова арестован – по другому подозрению

Правоохранители сообщили о подозрении в содействии незаконному выезду за границу мужчин под видом волонтеров экс-главе Броварской военной районной администрации Владимиру Майбоженко и директору благотворительной организации.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указаны имена фигурантов, но по данным УП, один из них - экс-глава РГА Майбоженко, который в апреле 2024 года в нетрезвом состоянии за рулем авто совершил наезд на четырех пешеходов.

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По версии следствия, подозреваемые, предварительно сговорившись с целью получения прибыли, во время военного положения разработали схему по переправке военнообязанных мужчин за границу. Они обеспечивали внесение в систему "Шлях" сведений о мужчинах под видом волонтеров, которые в дальнейшем имели возможность беспрепятственно покидать территорию Украины.

Как отмечают в прокуратуре, директор благотворительной организации за такую услугу от мужчин получал денежные средства, часть из которых тратилась на приобретение заранее оговоренных материальных ценностей для экс-чиновника, при содействии которого осуществлялось внесение их данных в систему "Шлях" под видом волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь в Украину.

По данным СБУ, стоимость незаконной "услуги" составляла до 2 тысяч американских долларов с одного клиента. В спецслужбе утверждают, что канал действовал в течение года, а его "услугами" успело воспользоваться более 100 человек.

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Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства в Киеве и Бучанском районе.

Во время обысков в домовладениях фигурантов и офисном помещении благотворительного фонда правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительного фонда и черновые записи с доказательствами сделки.

Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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