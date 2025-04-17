Зеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова

Президент Володимир Зеленський прокоментував напад на журналіста та продюсера Суспільного Юрія Макарова, та заявив, що одна з версій про причини нападу – професійна діяльність журналіста, а саме – висвітлення війни РФ проти України. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пізніше додав, що ще одна версія мотиву – побутова.

Джерело: Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, 17 квітня, передає "Суспільне", міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова: "Мені щойно доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на українського журналіста Юрія Макарова. Був удар ножем. Слава богу, пан Макаров живий.

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Зараз працюють слідчі групи та експерти. Одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність – висвітлення війни РФ проти України, але я думаю, що у МВС і поліції буде більш детальне пояснення".

Оновлено: Клименко додав, що напад відбувся напередодні о 22:44. Постраждалий отримав два поранення – одне по руці, інше в тулуб.

Потім він викликав поліцію й отримав першу медичну допомогу від патрульного.

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Правоохоронці наразі перевіряють усі можливі мотиви. Перша версія – побутова, також є версія про роботу спецслужб країни-агресорки.

Що передувало: