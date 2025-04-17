Зеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение на журналиста и продюсера общественного вещания "Суспільне" Юрия Макарова, и заявил, что одна из версий о причинах нападения – профессиональная деятельность журналиста, а именно – освещение войны РФ против Украины. Министр внутренних дел Игорь Клименко позже добавил, что еще одна версия мотива – бытовая.
Источник: Зеленский сказал во время общения с журналистами, 17 апреля, передает "Суспільне", Клименко
Прямая речь: "Мне только что докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на украинского журналиста Юрия Макарова. Был удар ножом. Слава богу, господин Макаров жив.
Сейчас работают следственные группы и эксперты. Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности – освещение войны РФ против Украины, но я думаю, что у МВД и полиции будет более детальное объяснение".
Обновлено: Клименко добавил, что нападение произошло накануне в 22:44. Пострадавший получил два ранения – одно по руке, другое в туловище.
Затем он вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного.
Правоохранители сейчас проверяют все возможные мотивы. Первая версия – бытовая, также есть версия о работе спецслужб страны-агрессора.
Что предшествовало:
- 17 апреля стало известно, что неизвестный напал с ножом на исполнительного продюсера общественного вещателя Юрия Макарова - журналист находится в больнице.
- Глава МВД Игорь Клименко заявил, что потерпевший уже дал первые показания полицейским.