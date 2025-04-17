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Зеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова

Татьяна ОлейникЧетверг, 17 апреля 2025, 19:22
Зеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Юрий Макаров. Фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение на журналиста и продюсера общественного вещания "Суспільне" Юрия Макарова, и заявил, что одна из версий о причинах нападения – профессиональная деятельность журналиста, а именно – освещение войны РФ против Украины. Министр внутренних дел Игорь Клименко позже добавил, что еще одна версия мотива – бытовая.

Источник: Зеленский сказал во время общения с журналистами, 17 апреля, передает "Суспільне", Клименко

Прямая речь: "Мне только что докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на украинского журналиста Юрия Макарова. Был удар ножом. Слава богу, господин Макаров жив.

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Сейчас работают следственные группы и эксперты. Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности – освещение войны РФ против Украины, но я думаю, что у МВД и полиции будет более детальное объяснение".

Обновлено: Клименко добавил, что нападение произошло накануне в 22:44. Пострадавший получил два ранения – одно по руке, другое в туловище.

Затем он вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного.

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Правоохранители сейчас проверяют все возможные мотивы. Первая версия – бытовая, также есть версия о работе спецслужб страны-агрессора.

Что предшествовало:

  • 17 апреля стало известно, что неизвестный напал с ножом на исполнительного продюсера общественного вещателя Юрия Макарова - журналист находится в больнице.
  • Глава МВД Игорь Клименко заявил, что потерпевший уже дал первые показания полицейским.

ЗеленскийСМИ
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