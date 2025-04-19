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Глава МЗС: Україна хоче побачити, як росіяни припинять вогонь на всіх напрямках

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 19:08
Глава МЗС: Україна хоче побачити, як росіяни припинять вогонь на всіх напрямках
Андрій Сибіга, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна ще 11 березня погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів і хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках.

Джерело: Сибіга, якого цитує МЗС України

Пряма мова: "Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів.

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Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Натомість за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій нашій країні.

Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова".

Деталі: Сибіга підкреслив, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

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"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", – зазначив він.

Що передувало: У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку російських ударних дронів після 17 години в суботу свідченням справжнього ставлення правителя РФ Володимира Путіна до Великодня і життя людей.

Сибіга Андрійперемир’яРосія
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