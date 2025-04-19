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Глава МИД: Украина хочет увидеть, как россияне прекратят огонь на всех направлениях

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 19:08
Глава МИД: Украина хочет увидеть, как россияне прекратят огонь на всех направлениях
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина еще 11 марта согласились с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней и хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.

Источник: Сибига, которого цитирует МИД Украины

Прямая речь: "Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней.

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Россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам продолжается уже 39 дней. Зато за это время московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране.

Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова".

Детали: Сибига подчеркнул, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.

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"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", – отметил он.

Что предшествовало: В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.

Сибига АндрейперемириеРосcия
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