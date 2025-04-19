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Очільник Херсонщини: Після початку "перемир'я" РФ продовжує атаки на цивільних

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 21:09
Очільник Херсонщини: Після початку перемир'я РФ продовжує атаки на цивільних
наслідки ворожих атак увечері 19 квітня, фото: Олександр Прокудін у Telegram

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Так виглядає російське "великоднє перемирʼя" на Херсонщині:

Близько 18:00 – внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона.

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19:05 – російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт.

19:12 – ворожий FPV вдарив по Станіславу".

Деталі: Прокудін зазначив, що наразі не спостерігається "жодного затишшя".

"Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці", – додав він.

Що передувало: У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку російських ударних дронів після 17 години в суботу свідченням справжнього ставлення правителя РФ Володимира Путіна до Великодня і життя людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна ще 11 березня погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів і хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках.

Херсонська областьХерсонвійна
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