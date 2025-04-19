Глава Херсонщины: После начала "перемирия" РФ продолжает атаки на гражданских
Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
Источник: Прокудин в Telegram
Багатоповерхівка в Херсоні після атаки ворожих дронів 19 квітня. Відео: Олександр Прокудін у Telegram pic.twitter.com/QbIlooo13eРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2025
Прямая речь: "Так выглядит российское "пасхальное перемирие" на Херсонщине:
Около 18:00 – в результате попадания 8-ми вражеских FPV загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона.
19:05 – российский дрон попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт.
19:12 – вражеский FPV ударил по Станиславу".
Детали: Прокудин отметил, что пока не наблюдается "никакого затишья".
"Обстрелы продолжаются, и под ударом снова мирные жители", – добавил он.
Что предшествовало: В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина еще 11 марта согласились с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней и хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.