Глава Херсонщины: После начала "перемирия" РФ продолжает атаки на гражданских

Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".

Источник: Прокудин в Telegram

Багатоповерхівка в Херсоні після атаки ворожих дронів 19 квітня. Відео: Олександр Прокудін у Telegram pic.twitter.com/QbIlooo13e Реклама: April 19, 2025

Прямая речь: "Так выглядит российское "пасхальное перемирие" на Херсонщине:

Около 18:00 – в результате попадания 8-ми вражеских FPV загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона.

РЕКЛАМА:

19:05 – российский дрон попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт.

19:12 – вражеский FPV ударил по Станиславу".

Детали: Прокудин отметил, что пока не наблюдается "никакого затишья".

"Обстрелы продолжаются, и под ударом снова мирные жители", – добавил он.

Что предшествовало: В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина еще 11 марта согласились с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней и хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.