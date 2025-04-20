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WSJ: "Великоднє перемир’я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 04:59
WSJ: Великоднє перемир’я Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля
Фото: Getty Images

Оголошене Путіним короткочасне "Великоднє перемир’я" на тлі погроз США припинити зусилля з урегулювання війни в Україні стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою.

Джерело: WSJ

Деталі: Наступного дня після того, як адміністрація Дональда Трампа пригрозила відмовитися від своїх зусиль із припинення вогню в Україні, правитель Росії Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я", яке має тривати 30 годин.

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Дослівно: "Аналітики кажуть, що короткочасна пропозиція про припинення вогню стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру".

Деталі: Водночас, на думку видання, заява Путіна сигналізує про можливий відхід від його вимоги вирішувати те, що він називає "першопричинами" війни, перш ніж зробити паузу в бойових діях.

"Якщо це лише на дуже короткий період часу, він нічим не ризикує, але грає на його користь як людини, яка щиро прагне миру", – сказала старший наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

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У березні Україна погодилася на пропозицію США щодо повної й негайної 30-денної паузи у війні. Однак Путін відхилив цю ініціативу, закликавши до подальшої дискусії про остаточне припинення війни. Він сказав, що будь-яка пауза в бойових діях на цьому етапі буде на користь Україні, тому що Росія здобуває перемогу на полі бою, а до припинення вогню необхідно вирішити безліч питань.

Державний секретар Марко Рубіо заявив у п'ятницю, 18 квітня, що США готові залишити спроби припинити війну між Україною та РФ, якщо угода "не зможе бути досягнута в найближчі кілька тижнів".

Передісторія:

  • У суботу, 19 квітня, глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

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