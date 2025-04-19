DeepState: Більшість військових на різних напрямках не відчувають "перемир'я"
За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
Джерело: DeepState на основі опитування близько 50 військових на лінії зіткнення
Дослівно: "Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.
Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли.
Тобто на окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу".
Деталі: Крім того, DeepState повідомляє, що ворог увечері вдарив по Добропіллю. Крім того, було нанесено удар по Херсону.
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент Володимир Зеленський назвав атаку російських ударних дронів після 17 години в суботу свідченням справжнього ставлення правителя РФ Володимира Путіна до Великодня і життя людей.
- Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".
- Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
- Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка.