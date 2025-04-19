DeepState: Більшість військових на різних напрямках не відчувають "перемир'я"

За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

Джерело: DeepState на основі опитування близько 50 військових на лінії зіткнення

Дослівно: "Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.

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Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли.

Тобто на окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу".

Деталі: Крім того, DeepState повідомляє, що ворог увечері вдарив по Добропіллю. Крім того, було нанесено удар по Херсону.

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