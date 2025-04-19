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DeepState: Більшість військових на різних напрямках не відчувають "перемир'я"

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 23:13
DeepState: Більшість військових на різних напрямках не відчувають перемир'я
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

Джерело: DeepState на основі опитування близько 50 військових на лінії зіткнення

Дослівно: "Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.

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Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв.  Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли.

Тобто на окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу".

Деталі: Крім того, DeepState повідомляє, що ворог увечері вдарив по Добропіллю. Крім того, було нанесено удар по Херсону.

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Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Президент Володимир Зеленський назвав атаку російських ударних дронів після 17 години в суботу свідченням справжнього ставлення правителя РФ Володимира Путіна до Великодня і життя людей.
  • Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".
  • Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
  • Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка.

перемир’явійна
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