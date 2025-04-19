Зеленський про "перемир'я": Україна діятиме дзеркально, зараз штурми продовжуються

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.

Джерело: Зеленський у Telegram, джерела УП

Деталі: Президент нагадав, що США пропонували припинення вогню на 30 днів, і Україна підтримала цю пропозицію, на відміну від Росії.

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Пряма мова: "Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс.

Поки що згідно з доповіддю головкома на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь".

Деталі: Зеленський додав, що на 21:30 і на 22:00 очікує детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках.

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Разом з тим, військовослужбовці на деяких ділянках Лиманського та Краматорського напрямків повідомили УП про зниження активності росіян після 18 години 19 квітня.

На Купʼянському напрямку, за словами одного з комбатів, що поспілкувався з УП, увесь день 19 квітня була "низька інтенсивність обстрілів та скидів", водночас по самому Купʼянську в суботу прилетів російський КАБ.

У перемовинах російських військових на Купʼянському напрямку зафіксовані репліки про "репетицію повного припинення вогню з 18 години".

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