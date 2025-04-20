WSJ: "Пасхальное перемирие" Путина стало легкой дипломатической победой Кремля

Объявленное Путиным кратковременное "Пасхальное перемирие" на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине стало для Кремля легкой дипломатической победой.

Источник: WSJ

Детали: На следующий день после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по прекращению огня в Украине, правитель России Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии", которое должно длиться 30 часов.

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Дословно: "Аналитики говорят, что кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой помешать американской стороне выйти из переговоров и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира".

Детали: В то же время, по мнению издания, заявление Путина сигнализирует о возможном отходе от его требования решать то, что он называет "первопричинами" войны, прежде чем сделать паузу в боевых действиях.

"Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в его пользу как человека, который искренне стремится к миру", – сказала старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

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В марте Украина согласилась на предложение США о полной и немедленной 30-дневной паузе в войне. Однако Путин отклонил эту инициативу, призвав к дальнейшей дискуссии об окончательном прекращении войны. Он сказал, что любая пауза в боевых действиях на данном этапе будет на пользу Украине, потому что Россия одерживает победу на поле боя, а до прекращения огня необходимо решить множество вопросов.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил в пятницу, 18 апреля, что США готовы оставить попытки прекратить войну между Украиной и РФ, если соглашение "не сможет быть достигнуто в ближайшие несколько недель".