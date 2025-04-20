"Великоднє перемирʼя": росіяни вдарили трьома дронами по волонтеру на Донеччині
В оголошене Росією 30-годинне "Великоднє перемирʼя" російська армія завдала три послідовних удари FVP-дронами біля машини волонтера Євгена Ткачова, який евакуйовував цивільних з селища Зоря на Донеччині. Зоря розташована південніше Костянтинівки, по Донецькій трасі.
Джерело: Ткачов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Ткачова: "Користуючись "пасхальним перемирʼям", я намагався евакуювати з прифронтової Зорі стареньких людей і супроводити дві сімʼї з тієї ж Зорі, які виїжджали своїм ходом. Я виїхав першим, за мною їхали дві машини, ми були з білими стрічками (позначення, що в машині цивільні – УП). За 50 метрів до виїзду на Донецьку трасу я побачив дрон, включив аварійку, вийшов з машини, почав махати руками, показуючи, що я цивільний. Попри це, дрон вдарив ще пів метра від моєї машини. Я махнув двом машинам позаду себе, щоб проїжджали, але сам уже не міг виїхати, бо машина не заводилася (прильотом також посікло колеса – УП). Ми з тими двома евакуйованими людьми, що були в моїй машині, перемістилися в кущі.
Потім прилетіла друга FPV, облетіла нас кілька разів і "жахнула" за пару метрів від людей! В однієї жінки – уламкові поранення в сідницю.
Ми телефонували (у поліцію, до знайомих – УП), просили про допомогу, але ніхто не приїхав. Потім я побачив, як третя FPV добиває машину.
Нас врятував героїчний капелан Олександр Решетник, з яким ми сиділи в полоні у Словʼянську у 2014 році. До речі, машина, яку знищили росіяни, теж була зі мною в полоні у 2014. Це машина моєї дружини".
Деталі: поранену цивільну жінку та чоловіка, який, на щастя, не отримав ушкоджень, Євген Ткачов передав медикам.
"Великоднє перемирʼя": росіяни вдарили трьома дронами по волонтеру на Донеччині https://t.co/IGEAuYqvtU pic.twitter.com/keU2m7UB9H— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 20, 2025
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.