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"Великоднє перемирʼя": росіяни вдарили трьома дронами по волонтеру на Донеччині

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 12:46
Великоднє перемирʼя: росіяни вдарили трьома дронами по волонтеру на Донеччині
фото: ткачов

В оголошене Росією 30-годинне "Великоднє перемирʼя" російська армія завдала три послідовних удари FVP-дронами біля машини волонтера Євгена Ткачова, який евакуйовував цивільних з селища Зоря на Донеччині. Зоря розташована південніше Костянтинівки, по Донецькій трасі.

Джерело: Ткачов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ткачова: "Користуючись "пасхальним перемирʼям", я намагався евакуювати з прифронтової Зорі стареньких людей і супроводити дві сімʼї з тієї ж Зорі, які виїжджали своїм ходом. Я виїхав першим, за мною їхали дві машини, ми були з білими стрічками (позначення, що в машині цивільні – УП). За 50 метрів до виїзду на Донецьку трасу я побачив дрон, включив аварійку, вийшов з машини, почав махати руками, показуючи, що я цивільний. Попри це, дрон вдарив ще пів метра від моєї машини. Я махнув двом машинам позаду себе, щоб проїжджали, але сам уже не міг виїхати, бо машина не заводилася (прильотом також посікло колеса – УП). Ми з тими двома евакуйованими людьми, що були в моїй машині, перемістилися в кущі.

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Потім прилетіла друга FPV, облетіла нас кілька разів і "жахнула" за пару метрів від людей! В однієї жінки – уламкові поранення в сідницю.

 

Ми телефонували (у поліцію, до знайомих – УП), просили про допомогу, але ніхто не приїхав. Потім я побачив, як третя FPV добиває машину.

Нас врятував героїчний капелан Олександр Решетник, з яким ми сиділи в полоні у Словʼянську у 2014 році. До речі, машина, яку знищили росіяни, теж була зі мною в полоні у 2014. Це машина моєї дружини".

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Деталі: поранену цивільну жінку та чоловіка, який, на щастя, не отримав ушкоджень, Євген Ткачов передав медикам.

Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

Донецька областьволонтерибезпілотникиперемир’я
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