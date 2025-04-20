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"Пасхальное перемирие": россияне ударили тремя дронами по волонтеру в Донецкой области

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 12:46
Пасхальное перемирие: россияне ударили тремя дронами по волонтеру в Донецкой области
фото: ткачов

В объявленное Россией 30-часовое "Пасхальное перемирие" российская армия нанесла три последовательных удара FVP-дронами возле машины волонтера Евгения Ткачева, который эвакуировал гражданских из поселка Заря в Донецкой области. Заря расположена южнее Константиновки, по Донецкой трассе.

Источник: Ткачев в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Ткачева: "Пользуясь "пасхальным перемирием", я пытался эвакуировать из прифронтовой Зари пожилых людей и сопроводить две семьи из той же Зари, которые выезжали своим ходом. Я выехал первым, за мной ехали две машины, мы были с белыми лентами (обозначение, что в машине гражданские - УП). За 50 метров до выезда на Донецкую трассу я увидел дрон, включил аварийку, вышел из машины, начал махать руками, показывая, что я гражданский. Несмотря на это, дрон ударил еще в полуметре от моей машины. Я махнул двум машинам позади себя, чтобы проезжали, но сам уже не мог выехать, потому что машина не заводилась (прилетом также посекло колеса - УП). Мы с теми двумя эвакуированными людьми, которые были в моей машине, переместились в кусты.

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Потом прилетела вторая FPV, облетела нас несколько раз и "ужаснула" в паре метров от людей! У одной женщины - осколочные ранения в ягодицу.

 

Мы звонили (в полицию, к знакомым - УП), просили о помощи, но никто не приехал. Потом я увидел, как третья FPV добивает машину.

Нас спас героический капеллан Александр Решетник, с которым мы сидели в плену в Славянске в 2014 году. Кстати, машина, которую уничтожили россияне, тоже была со мной в плену в 2014. Это машина моей жены".

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Детали: раненую гражданскую женщину и мужчину, который, к счастью, не получил повреждений, Евгений Ткачев передал медикам.

Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.

Донецкая областьволонтерыбеспилотникиперемирие
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