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Під час "перемир’я" росіяни вдвічі збільшили використання FPV – Зеленський

Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 13:07
Під час перемир’я росіяни вдвічі збільшили використання FPV – Зеленський
російський військовий з fpv-дроном, фото: ТАСС

На фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.

Джерело: президент Володимир Зеленський після звіту головкома ЗСУ

Деталі: За даними військових, найбільш активні дії російська армія проводить на Покровському та Сіверському напрямках.

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На цих та "деяких частинах фронту" триває застосування російського важкого озброєння.

За 12 годин доби відбулося 26 російських штурмових дій.

Пряма мова Зеленського: "Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог".

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Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

Зеленськийперемир’я
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