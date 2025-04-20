Під час "перемир’я" росіяни вдвічі збільшили використання FPV – Зеленський
На фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.
Джерело: президент Володимир Зеленський після звіту головкома ЗСУ
Деталі: За даними військових, найбільш активні дії російська армія проводить на Покровському та Сіверському напрямках.
На цих та "деяких частинах фронту" триває застосування російського важкого озброєння.
За 12 годин доби відбулося 26 російських штурмових дій.
Пряма мова Зеленського: "Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог".
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.