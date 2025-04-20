Во время "перемирия" россияне вдвое увеличили использование FPV – Зеленский
На фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
Источник: президент Владимир Зеленский после отчета главкома ВСУ
Детали: По данным военных, наиболее активные действия российская армия проводит на Покровском и Северском направлениях.
На этих и "некоторых частях фронта" продолжается применение российского тяжелого вооружения.
За 12 часов суток произошло 26 российских штурмовых действий.
Прямая речь Зеленского: "Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог".
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.