Во время "перемирия" россияне вдвое увеличили использование FPV – Зеленский

На фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.

Источник: президент Владимир Зеленский после отчета главкома ВСУ

Детали: По данным военных, наиболее активные действия российская армия проводит на Покровском и Северском направлениях.

Реклама:

На этих и "некоторых частях фронта" продолжается применение российского тяжелого вооружения.

За 12 часов суток произошло 26 российских штурмовых действий.

Прямая речь Зеленского: "Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог".

РЕКЛАМА:

Предыстория: