Російське МО запевняє, що РФ "суворо дотримується" припинення вогню, а ЗСУ атакують
Міноборони Росії заявило, нібито з 18.00 19 квітня "суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях", а ЗСУ їх атакують з мінометів і БПЛА.
Джерело: МО РФ
Деталі: Відомство звітує, нібито за ніч Україна запустила по російських регіонах і окупованому Криму 48 БПЛА літакового типу.
Також нібито ЗСУ 444 рази атакували з мінометів і "здійснили 900 ударів безпілотними літальними апаратами квадрокоптерного типу і скидів різних боєприпасів".
Чому це важливо: Українські війська не заявляли про припинення вогню, проте заявляли, що діятимуть дзеркально.
Також зазначається, що на фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.