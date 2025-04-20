Російське МО запевняє, що РФ "суворо дотримується" припинення вогню, а ЗСУ атакують

Міноборони Росії заявило, нібито з 18.00 19 квітня "суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях", а ЗСУ їх атакують з мінометів і БПЛА.

Джерело: МО РФ

Деталі: Відомство звітує, нібито за ніч Україна запустила по російських регіонах і окупованому Криму 48 БПЛА літакового типу.

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Також нібито ЗСУ 444 рази атакували з мінометів і "здійснили 900 ударів безпілотними літальними апаратами квадрокоптерного типу і скидів різних боєприпасів".

Чому це важливо: Українські війська не заявляли про припинення вогню, проте заявляли, що діятимуть дзеркально.

Також зазначається, що на фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.

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