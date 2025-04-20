Российское МО уверяет, что РФ "строго соблюдает" прекращение огня, а ВСУ атакует
Минобороны России заявило, якобы с 18.00 19 апреля "строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", а ВСУ их атакует с минометов и БПЛА.
Источник: МО РФ
Детали: Ведомство отчитывается, якобы за ночь Украина запустила по российским регионам и оккупированному Крыму 48 БПЛА самолетного типа.
Также якобы ВСУ 444 раза атаковали из минометов и "осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов".
Почему это важно: Украинские войска не заявляли о прекращении огня, однако заявляли, что будут действовать зеркально.
Также отмечается, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.