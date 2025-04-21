Росіяни з дрона скинули вибухівку на 2-х жителів Білозерки: загинула жінка

Російські загарбники атакували з дрона 2-х жителів Білозерки Херсонської області, у результаті скида вибухівки загинула жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки, які йшли вулицею. Через скидання вибухівки загинула жінка старшого віку. Мої співчуття рідним і близьким вбитої.

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Деталі: Також до лікарні доставили 47-річного чоловіка, він дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг.

Перед цим Прокудін повідомляв, що за оперативною інформацією минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Висунці, Понятівка, Високе, Одрадокам'янка, Шляхове, Золота Балка, Бургунка, Микільське, Червоний Маяк та місто Херсон. російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області та магазин. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

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