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Росіяни з дрона скинули вибухівку на 2-х жителів Білозерки: загинула жінка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 квітня 2025, 09:43
Росіяни з дрона скинули вибухівку на 2-х жителів Білозерки: загинула жінка
фото: мапа google

Російські загарбники атакували з дрона 2-х жителів Білозерки Херсонської області, у результаті скида вибухівки загинула жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки, які йшли вулицею. Через скидання вибухівки загинула жінка старшого віку. Мої співчуття рідним і близьким вбитої.

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Деталі: Також до лікарні доставили 47-річного чоловіка, він дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг.

Перед цим Прокудін повідомляв, що за оперативною інформацією минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Висунці, Понятівка, Високе, Одрадокам'янка, Шляхове, Золота Балка, Бургунка, Микільське, Червоний Маяк та місто Херсон. російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області та магазин. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

Що було раніше:

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  • Російські окупанти вранці 21 квітня атакували місто Миколаїв ракетами, а по Херсону били з артилерії; одна людина дістала поранення.
  • 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.

Херсонська областьбезпілотникиросійсько-українська війнажертви
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