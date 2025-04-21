Россияне с дрона сбросили взрывчатку на 2-х жителей Белозерки: погибла женщина

Российские захватчики атаковали с дрона 2-х жителей Белозерки Херсонской области, в результате сброса взрывчатки погибла женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия атаковала с дрона жителей Белозерки, которые шли по улице. Из-за сброса взрывчатки погибла женщина старшего возраста. Мои соболезнования родным и близким убитой.

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Детали: Также в больницу доставили 47-летнего мужчину, он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения ног.

Перед этим Прокудин сообщал, что по оперативной информации за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Висунцы, Понятовка, Высокое, Одрадокаменка, Шляховое, Золотая Балка, Бургунка, Никольское, Красный Маяк и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области и магазин. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

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