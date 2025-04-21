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Россияне с дрона сбросили взрывчатку на 2-х жителей Белозерки: погибла женщина

Станислав ПогориловПонедельник, 21 апреля 2025, 09:43
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на 2-х жителей Белозерки: погибла женщина
фото: карта google

Российские захватчики атаковали с дрона 2-х жителей Белозерки Херсонской области, в результате сброса взрывчатки погибла женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия атаковала с дрона жителей Белозерки, которые шли по улице. Из-за сброса взрывчатки погибла женщина старшего возраста. Мои соболезнования родным и близким убитой.

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Детали: Также в больницу доставили 47-летнего мужчину, он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения ног.

Перед этим Прокудин сообщал, что по оперативной информации за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Висунцы, Понятовка, Высокое, Одрадокаменка, Шляховое, Золотая Балка, Бургунка, Никольское, Красный Маяк и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области и магазин. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

Что предшествовало:

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  • Российские оккупанты утром 21 апреля атаковали город Николаев ракетами, а по Херсону били из артиллерии; один человек получил ранения.
  • 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Херсонская областьбеспилотникироссийско-украинская войнажертвы
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