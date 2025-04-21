Міноборони РФ заявило, що російські війська відновили бойові дії після "перемир′я"
Міністерство оборони країни-агресора заявило у понеділок, що російські війська продовжили загарбницьку війну в Україні після закінчення так званого "великоднього перемир′я".
Джерело: Міноборони РФ, "Комерсант", російські пропагандисти
Дослівно: "Із закінченням дії перемир'я Збройні cили Російської Федерації продовжили проведення спеціальної військової операції. (так росіяни називають загарбницьку війну в Україні – ред.)".
Деталі: З початку оголошеного "перемир′я" російські військові неодноразово його порушували. Однак в російському оборонному відомстві заявили, що начебто "російські військові суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях".
Також в Міноборони РФ розповіли, що начебто Сили оборони обстрілювали загарбників і запускали дрони.
Що було раніше:
- 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що росіяни порушували "великоднє перемир'я" 2935 разів. Він зазначив, що українські дії будуть "дзеркальною" відповіддю на дії росіян.