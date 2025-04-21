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Міноборони РФ заявило, що російські війська відновили бойові дії після "перемир′я"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 квітня 2025, 10:49
Міноборони РФ заявило, що російські війська відновили бойові дії після перемир′я

Міністерство оборони країни-агресора заявило у понеділок, що російські війська продовжили загарбницьку війну в Україні після закінчення так званого "великоднього перемир′я".

Джерело: Міноборони РФ, "Комерсант", російські пропагандисти

Дослівно: "Із закінченням дії перемир'я Збройні cили Російської Федерації продовжили проведення спеціальної військової операції. (так росіяни називають загарбницьку війну в Україні – ред.)".

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Деталі: З початку оголошеного "перемир′я" російські військові неодноразово його порушували. Однак в російському оборонному відомстві заявили, що начебто "російські військові суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях".

Також в Міноборони РФ розповіли, що начебто Сили оборони обстрілювали загарбників і запускали дрони.

Що було раніше:

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  • 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що росіяни порушували "великоднє перемир'я" 2935 разів. Він зазначив, що українські дії будуть "дзеркальною" відповіддю на дії росіян.

РосіяРосія
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