Міноборони РФ заявило, що російські війська відновили бойові дії після "перемир′я"

Міністерство оборони країни-агресора заявило у понеділок, що російські війська продовжили загарбницьку війну в Україні після закінчення так званого "великоднього перемир′я".

Джерело: Міноборони РФ, "Комерсант", російські пропагандисти

Дослівно: "Із закінченням дії перемир'я Збройні cили Російської Федерації продовжили проведення спеціальної військової операції. (так росіяни називають загарбницьку війну в Україні – ред.)".

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Деталі: З початку оголошеного "перемир′я" російські військові неодноразово його порушували. Однак в російському оборонному відомстві заявили, що начебто "російські військові суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях".

Також в Міноборони РФ розповіли, що начебто Сили оборони обстрілювали загарбників і запускали дрони.

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