Минобороны РФ заявило, что российские войска возобновили боевые действия после "перемирия"
Министерство обороны страны-агрессора заявило в понедельник, что российские войска продолжили захватническую войну в Украине после окончания так называемого "пасхального перемирия".
Источник: Минобороны РФ, "Коммерсант", российские пропагандисты
Дословно: " С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. (так россияне называют захватническую войну в Украине - ред.)".
Детали: С начала объявленного "перемирия" российские военные неоднократно его нарушали. Однако в российском оборонном ведомстве заявили, что якобы "российские военные строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".
Также в Минобороны РФ рассказали, что якобы Силы обороны обстреливали захватчиков и запускали дроны.
Что предшествовало:
- 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что россияне нарушали "пасхальное перемирие" 2935 раз. Он отметил, что украинские действия будут "зеркальным" ответом на действия россиян.