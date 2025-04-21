Минобороны РФ заявило, что российские войска возобновили боевые действия после "перемирия"

Министерство обороны страны-агрессора заявило в понедельник, что российские войска продолжили захватническую войну в Украине после окончания так называемого "пасхального перемирия".

Источник: Минобороны РФ, "Коммерсант", российские пропагандисты

Дословно: " С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. (так россияне называют захватническую войну в Украине - ред.)".

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Детали: С начала объявленного "перемирия" российские военные неоднократно его нарушали. Однако в российском оборонном ведомстве заявили, что якобы "российские военные строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".

Также в Минобороны РФ рассказали, что якобы Силы обороны обстреливали захватчиков и запускали дроны.

Что предшествовало:

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