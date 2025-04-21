Сирський: Сили оборони вчергове зірвали наступ противника на Сумщині
Російські окупаційні війська намагаються вибити Сили оборони з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини, цьому активно протидіють українські воїни.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у Facebook
Пряма мова: "Тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ.
Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас із території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.
Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку".
Деталі: Коли саме було відбито ворожий наступ, Сирський не уточнює.
Головком зазначає, що незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ на напрямку, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.
Генерал наголосив, що лише випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть Силам оборони змогу ефективно знищувати сили ворога, який має чисельну перевагу.
Сирський подякував українським воїнам за хоробрість і професіоналізм.
Передісторія:
- На початку квітня в інтерв’ю виданню Lb.ua головком Сирський щодо заяви глави держави Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області сказав наступне: "Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався".
- У Генштабі ЗСУ уточнили, що активізація противника на Сумщині та Харківщині – констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування. Речник ГШ майор Дмитро Лиховій зазначив, що ворог посилював тиск на Харківському і Сумському напрямках останні тижні, але одномоментної зміни картини на фронті немає.