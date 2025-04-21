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Сырский: Силы обороны в очередной раз сорвали наступление противника на Сумщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 16:21
Сырский: Силы обороны в очередной раз сорвали наступление противника на Сумщине
Александр Сырский (слева). фото из Facebook главкома

Российские оккупационные войска пытаются выбить Силы обороны с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины, этому активно противодействуют украинские воины.

Источник: главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Facebook

Прямая речь: "Продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.

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Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Впрочем, реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении".

Детали: Когда именно было отражено вражеское наступление, Сырский не уточняет.

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Главком отмечает, что незадолго до Пасхи, в ходе работы, встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск на направлении, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнения запасов МТЗ и боеприпасов.

Генерал подчеркнул, что только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит Силам обороны эффективно уничтожать силы врага, который имеет численное преимущество.

Сырский поблагодарил украинских воинов за храбрость и профессионализм.  

Предыстория:

  • В начале апреля в интервью изданию Lb.ua главком Сырский относительно заявления главы государства Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области сказал следующее: "Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".
  • В Генштабе ВСУ уточнили, что активизация противника на Сумщине и Харьковщине - констатация факта, а не повод для паники или хайпинга. Представитель ГШ майор Дмитрий Лиховий отметил, что враг усиливал давление на Харьковском и Сумском направлениях последние недели, но одномоментного изменения картины на фронте нет.

Сумская областьКурская область Сырскийвойна
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