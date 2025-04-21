Сырский: Силы обороны в очередной раз сорвали наступление противника на Сумщине

Российские оккупационные войска пытаются выбить Силы обороны с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины, этому активно противодействуют украинские воины.

Источник: главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Facebook

Прямая речь: "Продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.

Реклама:

Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Впрочем, реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении".

Детали: Когда именно было отражено вражеское наступление, Сырский не уточняет.

РЕКЛАМА:

Главком отмечает, что незадолго до Пасхи, в ходе работы, встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск на направлении, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнения запасов МТЗ и боеприпасов.

Генерал подчеркнул, что только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит Силам обороны эффективно уничтожать силы врага, который имеет численное преимущество.

Сырский поблагодарил украинских воинов за храбрость и профессионализм.

Предыстория: