Зеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає адресовану РФ пропозицію припинити удари по цивільний інфраструктурі, і назвав "очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях", як це зробити.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру".
Деталі: Президент визнав, що у Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. "Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств", - зауважив він.
Але, каже Зеленський, Росія відкинула його пропозицію й надалі після Великодня зберігати відносну тишу.
Пряма мова: "Сьогодні російських ударів іще більше. Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту".
Що передувало:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.
- Однак Зеленський нарахував більш ніж 2 тисячі порушень цієї "тиші" і ввечері Великодня запропонував Росії продовжити заборону на далекобійні удари на 30 днів.