Зеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданский инфраструктуре, и назвал "очевидный, самый простой и наиболее надежный путь", как это сделать.
Источник: Зеленский в соцсетях
Прямая речь: "Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и самый надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру".
Детали: Президент признал, что в Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. "Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств", - отметил он.
Но, говорит Зеленский, Россия отвергла его предложение и в дальнейшем после Пасхи сохранять относительную тишину.
Прямая речь: "Сегодня российских ударов еще больше. Только на середину сегодняшнего дня, на 13 часов, было почти 3 тысячи обстрелов, штурмов, других ударов. Было применение российских ракет, "шахедов", почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту".
Что предшествовало:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.
- Однако Зеленский насчитал более 2 тысяч нарушений этой "тишины" и вечером Пасхи предложил России продлить запрет на дальнобойные удары на 30 дней.