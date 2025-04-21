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Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 квітня 2025, 23:24
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
Меланія та Дональд Трамп. Фото - Andrew Harnik/Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідають поховання Папи Римського Франциска.

Джерело: Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію!".

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Деталі: Наразі невідомо, коли це станеться – дату похорону офіційно не оголосили.

Що передувало:

  • Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.
  • Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.
  • У Сполучених Штатах за наказом президента Дональда Трампа приспустили прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска.

ТрампСШАПапа РимськийВатикан
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