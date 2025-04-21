Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
Понеділок, 21 квітня 2025, 23:24
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідають поховання Папи Римського Франциска.
Джерело: Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social
Пряма мова: "Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію!".
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Деталі: Наразі невідомо, коли це станеться – дату похорону офіційно не оголосили.
Що передувало:
- Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.
- Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.
- У Сполучених Штатах за наказом президента Дональда Трампа приспустили прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска.