Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідають поховання Папи Римського Франциска.

Джерело: Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію!".

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Деталі: Наразі невідомо, коли це станеться – дату похорону офіційно не оголосили.

Що передувало: