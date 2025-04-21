Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
Понедельник, 21 апреля 2025, 23:24
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска.
Источник: Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social
Прямая речь: "Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого события!".
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Детали: Пока неизвестно, когда это произойдет – дату похорон официально не объявили.
Что предшествовало:
- Смерть Франциска наступила в 7:35 утра в его доме в Ватикане, говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.
- Франциск, как установил главный врач Ватикана Андреа Арканджели, перенес инсульт, который привел к коме и сердечной недостаточности.
- В Соединенных Штатах по приказу президента Дональда Трампа приспустили флаги в знак "уважения к памяти" Папы Римского Франциска.