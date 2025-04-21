Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска.

Источник: Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social

Прямая речь: "Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого события!".

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Детали: Пока неизвестно, когда это произойдет – дату похорон официально не объявили.

Что предшествовало: