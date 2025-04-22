Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей

У ніч на 22 квітня росіяни атакували Україну 54 ударними БПЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 38 дронів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (а також безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина та Київщина.

Окупанти запускали дрони з російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

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Крім того, Повітряні сили зазначають, що з 08:00 розпочалася нова хвиля російської атаки: групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Що передувало: