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Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей

Анастасія ПроцВівторок, 22 квітня 2025, 09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
фото: ПС

У ніч на 22 квітня росіяни атакували Україну 54 ударними БПЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 38 дронів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (а також безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина та Київщина.

Окупанти запускали дрони з російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

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Крім того, Повітряні сили зазначають, що з 08:00 розпочалася нова хвиля російської атаки: групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Що передувало:

  • Увечері 21 квітня в Одесі пролунали вибухи, російська армія атакувала місто ударними дронами. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов повідомили, що внаслідок атаки постраждали три людини. Тако у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.
  • У Бучанському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки пошкоджено 6 будинків, 4 авто, гаражі, заміський комплекс, на будмайданчику спалахнула пожежа.  

Повітряні сили ЗСУ
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