Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
В ночь на 22 апреля россияне атаковали Украину 54 ударными БПЛА типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 38 дронов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (а также беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".
Детали: Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Одесская и Киевская области.
Оккупанты запускали дроны из российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.
Кроме того, Воздушные силы отмечают, что с 08:00 началась новая волна российской атаки: группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.
Что предшествовало:
- Вечером 21 апреля в Одессе прогремели взрывы, российская армия атаковала город ударными дронами. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили, что в результате атаки пострадали три человека. Так в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.
- В Бучанском районе Киевской области в результате российской дроновой атаки повреждены 6 домов, 4 авто, гаражи, загородный комплекс, на стройплощадке вспыхнул пожар.