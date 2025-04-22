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Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей

Анастасия ПроцВторник, 22 апреля 2025, 09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
фото: ВС

В ночь на 22 апреля россияне атаковали Украину 54 ударными БПЛА типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 38 дронов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (а также беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

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16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Одесская и Киевская области.

Оккупанты запускали дроны из российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.

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Кроме того, Воздушные силы отмечают, что с 08:00 началась новая волна российской атаки: группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.

Что предшествовало:

  • Вечером 21 апреля в Одессе прогремели взрывы, российская армия атаковала город ударными дронами. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили, что в результате атаки пострадали три человека. Так в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.
  • В Бучанском районе Киевской области в результате российской дроновой атаки повреждены 6 домов, 4 авто, гаражи, загородный комплекс, на стройплощадке вспыхнул пожар.

Воздушные силы ВСУ
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