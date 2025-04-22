Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мирна ініціатива Трампа: ЗМІ дізналися подробиці плану контролю за припиненням вогню

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 22 квітня 2025, 10:31
Мирна ініціатива Трампа: ЗМІ дізналися подробиці плану контролю за припиненням вогню
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними видання The New York Post, у межах "мирного плану" американського президента Дональда Трампа розглядається створення спільної комісії для контролю за припиненням вогню. До неї мають увійти представники України, Росії та країни, яка не є членом НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post

Деталі: Хоча деталі "мирної угоди" ще не визначені, один з високопосадовців адміністрації повідомив виданню, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Реклама:

"Найскладніше – це те, як виглядатимуть сили безпеки – ми називаємо це силами стійкості", – сказав посадовець.

"Сили стійкості – це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", – додав він.

Також обговорюється створення окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО. Така місія мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони склали зброю.

РЕКЛАМА:

За словами посадовця, США також можуть бути залучені – але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".

Пропозиція Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією, повідомила в неділю газета Wall Street Journal.

Хоча видання The New York Post зауважує, що не змогло самостійно перевірити цю інформацію, високопосадовець з адміністрації Трампа в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів з американською делегацією минулого тижня був найбільше занепокоєний "сухопутною" частиною угоди, маючи на увазі визнання окупованих Росією частин України суверенною територією РФ.

Урядовець заявив, що Україна, схоже, "готова відмовитися від 20% своєї землі", якщо це буде вважатися визнанням території "де-факто", а не "де-юре".

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп стверджував, що до 20 квітня Росія передасть США відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.
  • 19 квітня видання New York Post з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США писало, що міністр оборони Рустем Умєров повідом американським посадовцям, що Київ "на 90%" підтримує мирну ініціативу президента Трампа, представлену в Парижі держсекретарем Марком Рубіо. А  також, що у Лондоні з 21 квітня можуть ухвалити рішення про припинення вогню.
  • 21 квітня Трамп заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.
  • 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.
  • У складі української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

ТрампСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоВорожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні
оновленоВнаслідок атаки РФ на Київ двоє людей загинули, 54 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
У Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко
"Калібри" з Чорного моря, дрони, балістика: Росія завдає комбінованого удару
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Усі новини...
Росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки
Росіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку, 2 поранених
Останні новини
04:32
Ракетна небезпека для всієї України: у Росії злетів МіГ-31К
04:05
ОновленоВорожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні
04:00
оновленоВнаслідок атаки РФ на Київ двоє людей загинули, 54 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
03:35
Харків під масованою атакою дронів: у місті лунали вибухи – влада
03:18
Росія атакує ракетами Павлоград на Дніпропетровщині – ОВА
03:05
В Києві працює ППО по ворожих цілях
02:23
Трамп відмовився сказати, чи має Україна визнати Крим російським
01:53
У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі – КМВА
01:25
ОновленоХарків зазнав масованого ракетного удару – Терехов
01:16
У Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: