Мирна ініціатива Трампа: ЗМІ дізналися подробиці плану контролю за припиненням вогню

За даними видання The New York Post, у межах "мирного плану" американського президента Дональда Трампа розглядається створення спільної комісії для контролю за припиненням вогню. До неї мають увійти представники України, Росії та країни, яка не є членом НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post

Деталі: Хоча деталі "мирної угоди" ще не визначені, один з високопосадовців адміністрації повідомив виданню, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.

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"Найскладніше – це те, як виглядатимуть сили безпеки – ми називаємо це силами стійкості", – сказав посадовець.

"Сили стійкості – це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", – додав він.

Також обговорюється створення окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО. Така місія мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони склали зброю.

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За словами посадовця, США також можуть бути залучені – але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".

Пропозиція Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією, повідомила в неділю газета Wall Street Journal.

Хоча видання The New York Post зауважує, що не змогло самостійно перевірити цю інформацію, високопосадовець з адміністрації Трампа в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів з американською делегацією минулого тижня був найбільше занепокоєний "сухопутною" частиною угоди, маючи на увазі визнання окупованих Росією частин України суверенною територією РФ.

Урядовець заявив, що Україна, схоже, "готова відмовитися від 20% своєї землі", якщо це буде вважатися визнанням території "де-факто", а не "де-юре".

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