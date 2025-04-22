Мирна ініціатива Трампа: ЗМІ дізналися подробиці плану контролю за припиненням вогню
За даними видання The New York Post, у межах "мирного плану" американського президента Дональда Трампа розглядається створення спільної комісії для контролю за припиненням вогню. До неї мають увійти представники України, Росії та країни, яка не є членом НАТО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post
Деталі: Хоча деталі "мирної угоди" ще не визначені, один з високопосадовців адміністрації повідомив виданню, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.
"Найскладніше – це те, як виглядатимуть сили безпеки – ми називаємо це силами стійкості", – сказав посадовець.
"Сили стійкості – це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", – додав він.
Також обговорюється створення окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО. Така місія мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони склали зброю.
За словами посадовця, США також можуть бути залучені – але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".
Пропозиція Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією, повідомила в неділю газета Wall Street Journal.
Хоча видання The New York Post зауважує, що не змогло самостійно перевірити цю інформацію, високопосадовець з адміністрації Трампа в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів з американською делегацією минулого тижня був найбільше занепокоєний "сухопутною" частиною угоди, маючи на увазі визнання окупованих Росією частин України суверенною територією РФ.
Урядовець заявив, що Україна, схоже, "готова відмовитися від 20% своєї землі", якщо це буде вважатися визнанням території "де-факто", а не "де-юре".
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп стверджував, що до 20 квітня Росія передасть США відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.
- 19 квітня видання New York Post з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США писало, що міністр оборони Рустем Умєров повідом американським посадовцям, що Київ "на 90%" підтримує мирну ініціативу президента Трампа, представлену в Парижі держсекретарем Марком Рубіо. А також, що у Лондоні з 21 квітня можуть ухвалити рішення про припинення вогню.
- 21 квітня Трамп заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.
- 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.
- У складі української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.