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Мирная инициатива Трампа: СМИ узнали подробности плана контроля за прекращением огня

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 22 апреля 2025, 10:31
Мирная инициатива Трампа: СМИ узнали подробности плана контроля за прекращением огня
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным издания The New York Post, в рамках "мирного плана" американского президента Дональда Трампа рассматривается создание совместной комиссии для контроля за прекращением огня. В нее должны войти представители Украины, России и страны, которая не является членом НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Post

Детали: Хотя детали "мирного соглашения" еще не определены, один из высокопоставленных чиновников администрации сообщил изданию, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет достигнуто прекращение огня.

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"Самое сложное – это то, как будут выглядеть силы безопасности – мы называем это силами устойчивости", – сказал чиновник.

"Силы устойчивости – это часть гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат", – добавил он.

Также обсуждается создание отдельной силы для мониторинга прекращения огня, которая будет выглядеть как "совместная комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, не являющейся членом НАТО. Такая миссия должна была бы наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие.

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По словам чиновника, США также могут быть привлечены – но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной".

Предложение Трампа может также включать признание США украинского Крыма российской территорией, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal.

Хотя издание The New York Post отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник из администрации Трампа в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с американской делегацией на прошлой неделе был больше всего обеспокоен "сухопутной" частью соглашения, имея в виду признание оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией РФ.

Чиновник заявил, что Украина, похоже, "готова отказаться от 20% своей земли", если это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре".

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп утверждал, что до 20 апреля Россия передаст США ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.
  • 19 апреля издание New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США писало, что министр обороны Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев "на 90%" поддерживает мирную инициативу президента Трампа, представленную в Париже госсекретарем Марком Рубио. А также, что в Лондоне с 21 апреля могут принять решение о прекращении огня.
  • 21 апреля Трамп заявил, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.
  • 23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.
  • В составе украинской делегации будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

ТрампСШАроссийско-украинская война
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