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Чубаров: Трамп тестує Україну "вкиданнями" про поступки територіями

Валентина РоманенкоВівторок, 22 квітня 2025, 13:22
Чубаров: Трамп тестує Україну вкиданнями про поступки територіями
Рефат Чубаров. фото з Facebook лідера Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров каже, що адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася в пастці власних проросійських заяв і зараз "тестує" владу України сигналами про можливі територіальні поступки з боку Києва в обмін на мир.

Джерело: Чубаров у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Трамп і його оточення опинилися у пастці, в яку потрапили виключно зі своєї вини. Досить згадати потік доброзичливих меседжів у бік Путіна й Росії, які ними озвучувалися ще задовго до початку переговорів. Ось Москва й уявила…, вилізла назовні вся російська імперська сутність... Тепер, як мені здається, тут я переходжу вже до припущень, адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України, організовуючи різні вкидання на тему територіальних поступок з боку України без яких, мовляв, неможливо буде завершити російсько-українську війну і досягти стійкого миру".

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Деталі: Чубаров наголосив, що з боку України має зберігатися категоричне неприйняття будь-яких, навіть гіпотетичних, пропозицій про територіальні поступки в обмін на мир.

"Бо зрозуміло, що в такому разі не буде ні миру, ні майбутнього української держави. Водночас, оскільки такі провокації продовжуватимуться, українській владі й політикам слід давати жорстку відсіч у кожному випадку, коли за ними стоятимуть реальні політики", – заявив голова Меджлісу.

Чубаров нагадав, що Меджліс відкидає будь-які форми визнання російського контролю над Кримом – як де-факто, так і де-юре.

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Пряма мова: "Наша позиція, яка цілком спирається на міжнародне право й абсолютно відповідає національному законодавству України, полягає в такому: Крим є батьківщиною корінного кримськотатарського народу і невід’ємною частиною України. Відповідно, ніхто й за жодних обставин не може вирішувати долю Криму, окрім Української держави і кримськотатарського народу".

Передісторія:

  • 17 квітня у Парижі відбулися переговори за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини щодо завершення війни РФ в Україні. Наступний раунд переговорів запланований цього тижня в Лондоні.
  • Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна і Росія укладуть угоду найближчим часом і після цього обидві країни "почнуть робити великий бізнес зі США".
  • За даними видання The Wall Street Journal, Україна перебуває під тиском, щоб відповісти цього тижня на низку ідей адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні, включно з потенційним визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

переговориТрампСШАвійна
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