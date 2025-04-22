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Чубаров: Трамп тестирует Украину "вбросами" о территориальных уступках

Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 13:22
Чубаров: Трамп тестирует Украину вбросами о территориальных уступках
Рефат Чубаров. фото из Facebook лидера Меджлиса

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорит, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась в ловушке собственных пророссийских заявлений и сейчас "тестирует" власти Украины сигналами о возможных территориальных уступках со стороны Киева в обмен на мир.

Источник: Чубаров в комментарии проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Трамп и его окружение оказались в ловушке, в которую попали исключительно по своей вине. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в сторону Путина и России, которые ими озвучивались еще задолго до начала переговоров. Вот Москва и вообразила..., вылезла наружу вся российская имперская сущность Теперь, как мне кажется, здесь я перехожу уже к предположениям, администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины, организуя различные вбросы на тему территориальных уступок со стороны Украины без которых, мол, невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира".

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Детали: Чубаров отметил, что со стороны Украины должно сохраняться категорическое неприятие любых, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках в обмен на мир.

"Потому что понятно, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего украинского государства. В то же время, поскольку такие провокации будут продолжаться, украинской власти и политикам следует давать жесткий отпор в каждом случае, когда за ними будут стоять реальные политики", – заявил председатель Меджлиса.

Чубаров напомнил, что Меджлис отвергает любые формы признания российского контроля над Крымом – как де-факто, так и де-юре.

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Прямая речь: "Наша позиция, которая полностью опирается на международное право и абсолютно соответствует национальному законодательству Украины, заключается в следующем: Крым является родиной коренного крымскотатарского народа и неотъемлемой частью Украины. Соответственно, никто и ни при каких обстоятельствах не может решать судьбу Крыма, кроме украинского государства и крымскотатарского народа".

Предыстория:

  • 17 апреля в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США, Франции, Великобритании и Германии по завершению войны РФ в Украине. Следующий раунд переговоров запланирован на этой неделе в Лондоне.
  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат соглашение в ближайшее время и после этого обе страны "начнут делать большой бизнес со США".
  • По данным издания The Wall Street Journal, Украина находится под давлением, чтобы ответить на этой неделе на ряд идей администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине, включая потенциальное признание США аннексии Крыма Россией в 2014 году и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

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